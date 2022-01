Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas otrajai kārtai piešķirti 170 miljoni eiro

Trīs Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori - Igaunijas AS "Elering", Latvijas "Augstsprieguma tīkls" un Lietuvas "Litgrid AB", kā arī Polijas "Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A" (PSE) pērnā gada nogalē iesniedza pieteikumu CEF atbalstam, lai saņemtu finansējumu plānotajām investīcijām Baltijas sinhronizācijas otrā posma otrās kārtas projektiem. Iesniegtais pieteikums tika atzīts kā viens no pieciem nozīmīgākajiem Eiropas enerģētikas infrastruktūras projektiem laika posmā no 2021. līdz 2027.gadam, un tas ir saņēmis augstāko novērtējuma punktu skaitu.