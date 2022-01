Kā rūpēties par elektroauto svarīgākajām komponentēm – akumulatoru, bremzēm un riepām

Viena no svarīgākajām detaļām elektriskajos spēkratos ir tā sirds – akumulators. Šobrīd tā mūžs ir aptuveni astoņi līdz desmit gadi. Ierasts, ka ražotājs piedāvā akumulatora garantiju pieciem līdz astoņiem gadiem vai noteiktam nobraukumam, taču tas neatbrīvo īpašnieku no rūpēm par to.