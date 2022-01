Līdz 2040.gadam plāno elektrificēt visu Latvijas dzelzceļu tīklu

Patlaban tiek īstenots elektrificēto sliežu ceļu pārbūves projekts no 3,3 kilovoltu (kV) strāvas uz 25 kV strāvu 81 kilometra garumā Rīgas mezglā. Šim projektam ir paredzēti 72,2 miljoni eiro no ES Atveseļošanas un noturības mehānisma un to plānots īstenots līdz 2026.gadam.