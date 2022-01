Ārlietu ministrs: Latvijas aizsardzības izdevumi ir jākāpina

Pēc Rinkēviča paustā, pastāv daudz mītu. Viens no tiem ir mīts par to, cik ļoti Latvija ir cietusi no sankciju politikas un kā tas ir ietekmējis tirdzniecību ar Krieviju. Ministrs norādīja, ka, salīdzinot 2020. un 2021.gadu, tirdzniecības apjoms ir palielinājies par 44%. Tirdzniecība ar Krieviju no kopējā tirdzniecības apjoma ir 6%.