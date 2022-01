"Eiforijas" aktrise Svīnija atklāj, ka pēc kailskatu filmēšanas savulaik izjutusi riebumu

24 gadus vecā amerikāņu aktrise izdevumam "The Independent" atklāja, ka lūgusi režisoru Semu Levinsonu (Sam Levinson) dažus no sākotnēji scenārijā paredzētajiem kailskatiem no seriāla pat izgriezt, ko Levinsons arī izdarījis.

"Kad vīrietis filmējas seksa ainā, atklāj savu ķermeni, viņš vēl aizvien iegūst balvas un gūst atzinību," viņa saka. "Bet tad, ja to dara meitene, tas ir pilnīgi kas cits. Es gan neizjutu, ka Sems [Levinsons] kaut kā speciāli uzspiestu uz kailskatiem "Eiforijā". Jā, bija momenti, kad Keisijai bija jābūt daļēji kailai, bez krekla, un tad es Semam jautāju - vai tas tiešām nepieciešams? Viņš piekrita, ka to var nedarīt."

Seriāls pēc pirmajām skandalozajām atsauksmēm kļuva par vienu no skatītākajiem ASV izklaides milža HBO produktiem, kā arī saņēma virkni balvu un nomināciju - lielākoties par tām varēja pateikties filmas skaņu celiņam ("Guild of Music Supervisors", "Primetime Creative Arts Emmy", "Hollywood Music in Media" balvas) un, protams, galvenās lomas atveidotājai Zendajai (Zendaya), kuras transformāciju no iepriekšējo gadu jaukās "Disneja" studijas meitenes uz rūdītu mazgadīgu narkomāni augstu novērtēja gan publika ("People’s Choice Award"), gan kritiķi ("Primetime Emmy").