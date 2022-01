Edmunda Jansona filma "Goda sardze" dodas uz Francijas festivālu

Festivāla starptautiskajam konkursam šogad filmas atlasītas no 6200 īsfilmu pieteikumiem, Jansona filma "Goda sardze" ir viena no tikai 16 konkursā iekļautajām animācijas filmām, ko žūrija vērtēs kopā ar desmit dokumentālajām īsfilmām un 50 spēles īsfilmām.

Īsfilmu tirgus laikā 1. februārī paredzēts Baltijas īsfilmu seanss, kurā Latviju pārstāvēs trīs filmas - "Resistance is Futile", ko režisējis Armands Začs, "Can't Help Myself", ko režisējusi Anna Ansone, un "Mirāžas formula", ko režisējusi Rasa Pavilona, bet 2.februārī īsfilmu tirgus forumā tiks organizēta saruna, kurā iepazīstinās starptautisku auditoriju ar jaunākajām tendencēm Baltijas īsfilmu ainavā.