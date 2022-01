Foto ⟩ Latvijā uzņemta pirmā daudzsēriju krimināldrāma ar 3D skaņu

Lietuviešu komponists Titas Petrikis, kurš ir filmas mūzikas autors, 3D skaņu raksturo kā nenoteiktu krāsu vai gleznu, kas papildina un palīdz skatītājam iegrimt sižetā. Tā paver jaunas iespējas, kā skatītājs izjūt skaņu. Komponists atzīst, ka ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgam skaņu komponēšanā un producēšanā, jo arvien biežāk skatītājs izvēlas skatīt filmu viedierīcēs, nevis kinoteātros, tāpēc ir jārod līdzsvars starp kompozīciju un ierīci, no kuras tiek atskaņota skaņa.

"Mūzikas tapšanas procesā vislielāko iedvesmu guvu no Andra Kolberga kriminālromāna "Meklējiet sievieti", kura stāsts man lika uzdot vairākus eksistenciālus jautājumus. Tas viennozīmīgi man palīdzēja nokļūt stāstam tuvāk un radīt pēc iespējas precīzāku sižeta atainojumu. Rakstīšanas procesā man ļoti palīdzēja arī tas, ka varēju sastrādāties un tepat Latvijā ierakstīt brīnišķīgā Latvijas Radio kora balsis," stāsta mūzikas autors Titas Petrikis.

Filmas kopproducents ir lietuvietis Lukas Trimonis no filmu producēšanas studijas "In Script", bet skaņu režisors ir Jānis Eglītis no Latvijas studijas "Ierakstu māja", kurš ierakstu veidos saskaņā ar visām 3D skaņu prasībām.