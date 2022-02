Prognozē "Supernova 2022" uzvarētāju un piedalies balvas izlozē

14. februārī izlozēsim veiksmīgāko prognožu spēles dalībnieku, kurš tiks pie balvām — 50 eiro dāvanu kartes no "Euronics" un pārsteigumu groza no "Betsafe". Izlozē piedalsies ikviens dalībnieks, neatkarīgi no tā, vai prognoze bijusi precīza. Ar konkursa noteikumiem var iepazīties, lūk, šeit.