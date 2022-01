Levits: Krievijai ir jāatsakās no jebkādām ultimatīvām prasībām

Pēc sarunas Valsts prezidents sniedza paziņojumu, kurā viņš atzīmēja, ka šodien ar ārpolitikas un drošības politikas atbildīgajām amatpersonām tika pārrunāts jautājums par drošības situāciju saistībā ar Krievijas agresīvo izturēšanos attiecībā pret Ukrainu un prasībām pret NATO dalībvalstīm. Valsts pirmā persona akcentēja, ka atbildība par to, kāda situācija ir izveidojusies, gulstas uz Krieviju.

"Atbildē tiek ievēroti visi pamatprincipi, it sevišķi "atvērto durvju" politika attiecībā uz tām valstīm, kas vēlas pievienoties NATO, un kolektīvā aizsardzība. Tāpat ir piedāvāts dialogs par bruņojuma kontroli, tiešs NATO-Krievijas dialogs un nejaušas sadursmes risku mazināšanas aktivitātes," pauda prezidents.

Runājot par ASV atbildi, Levits norādīja, ka tā tika sagatavota ciešās konsultācijās ar NATO partneriem. Valsts prezidents pavēstīja, ka sarunās ar ASV prezidentu Džo Baidenu "Bukarestes devītnieka" formātā viņš izteica savus priekšlikumus. Pēc Levita paustā, ASV vienmēr skaidri informē savus partnerus par sarunām un arī Latvija uzsver to, ka ASV atbilde pilnībā atbilst NATO un Latvijas interesēm.

"NATO un ASV atbildes ir stingras un skaidras. Tas nozīmē, ka vienlaikus mēs neatbalstām Krievijas prasības, kas vispār nav diskutējamas. Mēs iestājamies par dialogu starp NATO un ASV, no vienas puses, un Krieviju, no otras puses, balstoties NATO pamatprincipos. Mēs nevaram šo dialogu uzturēt, ja kādā no pusēm būs ultimāti," pauda prezidents.