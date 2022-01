ASV un Eiropas Savienība meklē alternatīvus dabasgāzes piegāžu avotus

ASV un ES kopīgi strādā, lai nodrošinātu pietiekamu un savlaicīgu dabasgāzes piegādi ES no dažādiem avotiem visā pasaulē, lai izvairītos no piegādes satricinājumiem, tostarp tiem, kas varētu rasties no Krievijas iebrukuma Ukrainā", teikts ASV prezidenta Džo Baidena un Eiropas Komisijas (EK) prezidentes Urzulas fon der Leienas kopīgajā paziņojumā.