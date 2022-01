Sestdienas rītā ceļi ir apledojuši un sniegoti

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Siguldas līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Braslas tilta līdz Valkai, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Aizkraukles līdz Paterniekiem un Bauskas šosejas (A7) posmā no Dimzukalna līdz Grenctālei. Grūtāk izbraucama ir arī Jelgavas šoseja (A8) posmā no Olaines līdz Meitenei, Liepājas šoseja (A9) posmā no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam un Ventspils šoseja (A10) posmā no Usmas līdz Ventspilij.