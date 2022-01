Piektdien Latvijā 9626 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi

ivu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir palielinājies no 3904,1līdz 4250,7 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

No piektdien atklātajiem Covid-19 gadījumiem 3988 cilvēki bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 5638 bija vakcinēti.

No 7 pagājušajā diennaktī no Covid-19 mirušajiem divi cilvēki bija 50-59 gadu vecumā, vēl divi 60-69 gadu vecumā, viens 70-79 gadu vecumā, viens 80-89 gadu vecumā, un vēl viens 90-99 gadu vecumā. No visiem mirušajiem 4 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 3 vakcinēti.