Video ⟩ Slodze veselības aprūpei pieaug arī pie mazāka slimnīcu piepildījuma

E.Gulbja laboratorijas projektu vadītāja Džineta Dimante spriež: “Svarīgi būtu, lai būtu lēmumi, ko darīt cilvēkiem, lai nebūtu jānodod tests tikai tā pārslimošanas sertifikāta dēļ. Jo ar testu jau nekas nemainās, ārstēšana nemainās, tāpat cilvēkam ir jāizolējas un, ja antigēna tests ir pozitīvs, lai viņi nestaigā apkārt un nesēž rindā un nemēģina inficēt vēl citus. Līdz ar to būtu svarīgi, ka šis pārslimošanas sertifikāts netiek veidots uz laboratorijas testa pamata vai viņa vispār nav.”

To, ka cilvēki aizvien ir ieinteresēti laboratorijas testos sertifikātu dēļ apliecina arī Andris Baumanis. Un tas, ka iespējas pie tā tikt ir apgrūtinātas, var sarežģīt situāciju, piemēram, lemjot par balstvakcināciju, ja pēc divām vakcīnām cilvēks vēl nesen izslimojis kovidu. Ārsts pieļauj, ka ir diskutējams jautājums, vai prasības par testa veidu sertifikāta iegūšanai nav pārskatāmas, bet vienlaikus atzīst, ka tas būtu arī kontroles iespēju jautājums - vakcinācijas sertifikātu tirgošanas pieredze neizslēdz, ka līdzīgi pārkāpumi varētu notikt arī ar šajā gadījumā.

Piesaistīt vēl kādu pakalpojuma sniedzēju, lai šādas testēšanas iespējas būtu plašākas, gan vairs neesot iespējams. Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka atzīst, ka Nacionālais veselības dienests ir apzinājis visas laboratorijas, un vairāk iespēju nav. “Ir vēl dažas slimnīcas, kas ir izteikušas vēlmi to darīt. Bet arī izmeklējumu skaita ziņā tā nebūs izmeklējumu kapacitāte tūkstošos,” viņa piebilst.

Arī ģimenes ārstiem vēl kāda papildu atbalsta iespējas slodzes mazināšanai līdztekus jau līdz šim ieviestajām, piemēram, atbrīvojot no kontaktpersonu apzināšanas, nosūtījumu izrakstīšanas uz laboratoriju vai atliekot profilaktiskās apskates, ir gandrīz izsmeltas. Veselības ministrijā gan notiekot diskusijas, no kādiem vēl mazāk svarīgiem uzdevumiem ģimenes ārsti uz laiku varētu atteikties. Taču no Veselības ministrijā paustā arī izriet, ka lielas cerības liek uz krietni īsāku uzliesmojuma vilni, nekā tas bija iepriekš. Nozarē prognozē, ka šādos apstākļos varētu būs jāstrādā aptuveni mēnesi, bet arī – cerībā, ka omikronu tuvākajā laikā vairs cits paveids nenomanīs, kā tas notika ar deltu.