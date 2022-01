Video ⟩ Arī Stendzenieka algošana ir saistīta ar lēmumu apturēt valsts finansējumu PCL

Teikās piesauktais velns, kas izlien no Daugavas, lai nopostītu Rīgu, nu jau desmit gadus esot pārcēlies uz Rīgas domi un sācis savus posta darbus. Ar šādu reklāmu 2020.gada vasarā toreizējā “KPV LV” pieteica savu Rīgas mēra amata kandidātu – Saeimas deputātu un bijušo ekonomikas ministru Ralfu Nemiro. Partijai līgumi par publicitātes un reklāmas pakalpojumu sniegšanu, kas tika uzrādīti arī vēlēšanu deklarācijā, bija noslēgti ar SIA “Thumbs up media line” (“Thumbs up”). Taču šī un arī vairāku citu klipu idejas nāca no firmas apakšuzņēmēja – SIA “Silverback”, kuras pazīstamākais līdzīpašnieks un valdes loceklis bija reklāmas speciālists Ēriks Stendzenieks .

Aģentūra “Thumbs up media line” par darbu 2020.gada vasarā no “KPV LV” saņēma 124 tūkstošus eiro. Savukārt SIA “Silverback” no aģentūras par vēlēšanu kampaņas radošo daļu saņēma apmēram 50 tūkstošus. KNAB salīdzināja saskaņā ar līgumu tāmēm aģentūras “Thumbs up” sniegtos pakalpojumus partijai ar pakalpojumiem, ko aģentūra saņēma no “Silverback”, un vairākos gadījumos secināja, ka tie precīzi sakrīt. Aģentūra gan vēl klāt saņēma arī 15 procentu komisijas maksu.