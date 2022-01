Kurām horoskopa zīmēm šonedēļ veiksies visvairāk?

Prāts atvērts jaunām zināšanām, interese par dažādām tēmām, aktīva informācijas aprite. Ļoti rosīga nedēļa komunikācijas ziņā. Ielūkojies kursu un semināru mājas lapās un neaprobežojoties tikai ar Latvijas piedāvājumiem. Saņemot it kā svarīgu informāciju, pārbaudi patiesumu, citādi ir riski nonākt neveiklā situācijā. Darbā

Pirmajā vietā darbs, karjera, bizness. Lietišķajā jomā neparedzētas situācijas, var mainīties uzdevumi, rasties kādas problēmas ar partneriem. Tu esi atbildīgs cilvēks un, ja nav kārtības, tad tas „spēlē uz nerviem”. Risini to, kas ir tavos spēkos un kompetencē, bet par pārējo daudz nesatraucies. Ko nevar ietekmēt, par to nevajag pārdzīvot – daudz kas atrisinās pats no sevis. Brīvajā laikā gribēsies atpūsties, palasīt labu grāmatu, internetā noskatīties aizraujošu filmu vai kvalitatīvu koncertu. Un, protams, rūpes par ģimeni – Vēzim tas vienmēr svarīgi.