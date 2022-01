Pēc Valsts meža dienesta reformas mežziņi mežos parādīsies uz pusi retāk

Viens no darbiniekiem, kurš arī parakstījis vēstuli pret reformu, VMD inženieris meža aizsardzības jautājumos Oskars Zaļkalns uzskata, ka no vienas puses ieguvums no reformas varētu būt ātrāka klientu apkalpošana, no otras puses pastāv riski no mežu aizsardzības viedokļa: “Var nocirst kādu audzi, kas neatbilst parametriem, it īpaši, ja runājam par galveno izmantošanu, jeb kā tagad moderni teic – atjaunošanas cirti. Tātad kailcirte pēc vecam, lai tauta saprastu. Tur varētu kļūdīties. Kļūdīties arī varētu, kur audzi cērt pēc sanitārā atzinuma.”