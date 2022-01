Viedoklis ⟩ Iesaldētā un nosaldētā māksla

Vizuālā māksla ir viena no radošās industrijas sastāvdaļām, kas dod pienesumu IKP un nemateriālā veidā zinātnei, kā arī inženierijai stimulu radošumam. Tā paralēli sniedz publikai estētisku un emocionālu baudījumu. Ne velti pasaules vēsture ir pārpilna ar faktiem par pāvestu un karaļu mākslas darbu kolekcijām, mākslinieku sponsorēšanu, jo pat mazliet apgaismotie valdnieki spēja saprast, ka māksla un zinātne ir progresa virzītāji. Viņu sarūpētais ir cilvēces sasniegumu mantojums, kas pāriet no paaudzes uz paaudzi un ir liels pienesums attīstībai nevis notērēts laiks un līdzekļi. Diemžēl Latvijas bonzas ar Reiru un Puntuli priekšgalā uz to nav spējīgi un ar vieglu roku grib tikt vaļā vismaz no vizuālās mākslas, zinātni atstājot nomērdēšanai IZM.