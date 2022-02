"Pretruna, kas prasa morālu atbildi." Tibetieša cīņa pret divām olimpiādēm Ķīnā

Iepriekšējā Ķīnā rīkotā olimpiāde - 2008. gada vasaras olimpiskās spēles Pekinā - Dondupam Vančenam bija liktenīga. Ziņas, ka Ķīna izvēlēta par olimpiādes norises vietu, uzjundīja spēcīgas emocijas. "Olimpiskajām spēlēm būtu jābūt vienotības, miera un jaunatnes kopāsanākšanas simbolam," norāda Dondups Vančens. "Taču realitāte Ķīnā un jo īpaši Tibetā ir tāda, ka mēs ciešam no Ķīnas Komunistiskās partijas režīma. Kā tas var būt, ka šādas spēles notiek, kamēr mēs ciešam?"

Tibetā daudzi jutās līdzīgi. Kopā ar budistu mūku Džigmi Giatso uzfilmējis intervijas ar aptuveni simt tibetiešiem, viņš uzņemto materiālu slepus izveda no valsts un izveidoja dokumentālo filmu Leaving Fear Behind ("Atstājot bailes aiz muguras"). "Ja 2008. gada olimpiskās spēles notiks, tad tām vajadzētu simbolizēt brīvību un mieru," filmas sākumā saka viens no intervētajiem. "Kā tibetietim man nav ne brīvības, nedz miera."