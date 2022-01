Eksperti: Mijiedarbība starp sirdslēkmi un pandēmiju ir ļoti sarežģīta

Saskaņā ar oficiālo statistiku kopš gada sākuma mirstība no sirds un asinsvadu slimībām Latvijā pieaugusi par gandrīz 9%. No 2021. gada janvāra līdz oktobrim no sirds un asinsvadu slimībām miruši par 1294 cilvēkiem vairāk nekā 2020. gada attiecīgajā periodā. Kā riskam pakļautajiem cilvēkiem pandēmijas laikā pēc iespējas labāk pasargāt sevi? Kam pievērst īpašu uzmanību?