"Zelta laikmets" - amerikāņu atbilde "Dauntonas abatijai"

"LMT Viedtelevīzijā" skatāmais HBO un "Universal Studio Group" kopīgi radītais vēsturiskais seriāls - drāma "Zelta laikmets" (The Gilded Age) vēsta par notikumiem 19. gadsimta beigu Amerikas Savienotajās Valstīs.

Jau pēc pirmās sērijas sajūsminātie amerikāņu skatītāji un kritiķi bijuši vienisprātis – šis seriāls ir absolūti līdzvērtīgs britu drāmai "Dauntonas abatija"… vai pat labāks par to, kamēr Apvienotās Karalistes TV kritiķi uz jauno seriālu nolūkojas drīzāk augstprātīgi. Ironiski, bet abus šos seriālus radījis viens cilvēks – britu scenārists lords Džulians Felovs (Julian Fellowes).

Par Amerikas "zelta laikmetu" dēvēto periodu 19. gadsimta beigās raksturo prātam neaptveramas ekonomiskās pārmaiņas, konflikti starp vecajiem ieradumiem un jaunajiem izaicinājumiem, kā arī vienā mirklī nopelnītas un bieži vien - arī uzreiz zaudētas milzīgas bagātības. Seriāla "Zelta laikmets" darbība noris uz šo juku fona, kad 1882. gadā jaunā, bez iztikas līdzekļiem palikusī Mariana Brūka pārceļas no Pensilvānijas lauku reģiona uz Ņujorku, lai dzīvotu kopā ar savām vecajām tantēm Agnesu van Reinu un Adu Brūku. Ātri vien Marianai nākas meklēt savu ceļu, kā izdzīvot vērtību sadursmēs starp veco naudu un jaunizceptiem bagātniekiem, morāles jautājumiem un sabiedrībā pastāvošajiem noteikumiem.

Kamēr amerikāņu TV skatītāji un kritiķi par seriālu "Zelta laikmets" ir sajūsmā, norādot, ka šī ir lieliska atbilde nu jau ikoniskajai britu drāmai "Dauntonas abatija" un pat pārspēj to gan ar krāšņajiem tērpiem un dizainu, gan izcilajām aktrisēm, tikmēr britu mediji neskopojas ar nicinošām piezīmēm.

""Zelta laikmets" ir labi uzrakstīts un labi nospēlēts. Baranski spoži ievieš šerpus jociņus, Niksone nāk ar iecietības garu un Džeikobsone un Bentons ir tik šarmanti dzīves ceļa un mīlestības meklējumos," par seriālu raksta amerikāņu portāls "Glamour", norādot, ka dažādu sociālo grupu atveidojums pienes seriālam to dzirksti, kas trūkusi britu "abatijai".

Tikmēr briti "The Guardian" iešķiebj pašmāju lorda veikumam vienu zvaigznīti, norādot ka Niksonei Adas Brūkas loma nākusi kā sods par seriāla "Sekss un lielpilsēta" jaunāko turpinājumu, savukārt Baranski vienkārši pakļāvusies aģenta spiedienam. Kamēr amerikāņu un britu kritiķi kašķējas par to, kurš no abiem seriāliem ir dižāks, scenārists lords Felovs jau publikai pametis kacekli, ka, iespējams, seriālā "Zelta laikmets" kādā epizodē parādīsies arī Dauntonas abatijas grāfiene Violeta Kraulija jaunībā.