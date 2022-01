Toreiz, kad pārcēlos uz Rīgu no Daugavpils, iekārtojos darbā pavisam vienkāršā autoservisā. Savā dzimtajā pilsētā biju ieguvis atbilstošu vidējo speciālo izglītību un Iestājos arī Rīgas Tehniskajā Universitātē, lai to turpinātu. Tomēr atceros, ka bieži iedomājos par to, kā tas būtu – strādāt aviācijā un būt par lidmašīnu mehāniķi. Lai gan es nevarēju pat iedomāties, kā cilvēki vispār nokļūst aviācijā… Man tas šķita kaut kas nereāls – kā man ar vidējo speciālo automehāniķa izglītību tur nokļūt. Bet tad Cv.lv ieraudzīju airBaltic sludinājumu, kas aicināja darbā mehāniķus.