Dūrītis: Pašlaik nav skaidrs, ar kuriem Covid-19 ierobežojumu atvieglojumiem sākt

Lai gan politiskie spēki viens pēc otra nāk klajā ar paziņojumiem par Covid-19 ierobežojumu atcelšanu un to pārskatīšanu, Ministru kabinets turpina par to diskutēt. Jau šī mēneša laikā valdība plāno pieņemt izejas stratēģiju no Covid-19 drošības pasākumiem. Ar kuriem atvieglojumiem sākt - pagaidām nav skaidrs, otrdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas Jautājums" sacīja Saeimas deputāts, Veselības ministrijas (VM) parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis.