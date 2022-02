Ekonomikas ministrs: ir pēdējais brīdis atcelt ierobežojumus

Pēc viņa paustā, tas, vai Latvija arī turpmāk būs tūrisma galamērķis, ir atkarīgs no ātra valdības lēmuma.

EM skaidro, ka Covid-19 pandēmija, kas pasaules mērogā radīja vēsturiski ilgāko, plašāko un dziļāko krīzi tūrisma industrijā, arī Latvijā tūrismu ir padarījusi par vienu no visvairāk skartajām nozarēm. Ņemot vērā, ka viesmīlības un ēdināšanas nozare, ieskaitot aviācijas sektoru, visu Covid-19 pandēmijas laiku bijusi visvairāk ierobežotā tautsaimniecības nozare, nozares darbības sekmēšanai EM piedāvā no 1.marta atteikties no tūrisma nozares darbības un ieceļošanas pārregulācijas, iekļaujoties Baltijas burbulī un sinhronizējoties dažādu prasību piemērošanā.