Norvēģijas premjerministrs paziņo par Covid-19 ierobežojumu mīkstināšanu

"Mēs beidzot esam sasnieguši to punktu, kurā varam atcelt vairākus Covid-19 ierobežojumus, ar kuriem esam dzīvojuši visu ziemu," tā sacīja premjers. Viņš paskaidroja, ka ierobežojumus Norvēģijā var atcelt, pateicoties augstajam vakcinācijas līmenim, kā arī tam, ka omikrona paveids valstī ir gana viegls.

Kā ziņo portāls "The Local", Norvēģijā atkal bāri un restorāni pēc pulksten 23 varēs tirgot alkoholu, tāpat atcelts arī ieteicamais cilvēku daudzums, kas var pulcēties privātmājās. Portāls paskaidro, ka līdz šim varēja pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēki. Arī iekštelpu un āra pasākumiem vairs nav noteikts cilvēku skaits, kas tos var apmeklēt. Norvēģijā atkal durvis vērs atrakciju parki un izklaides vietas, tiesa, tām joprojām jānodrošina pretepidēmijas pasākumi, tajā skaitā arī regulāra tīrīšana, dezinfekcija utt. Arī kino un teātri var strādāt ar pilnu jaudu, proti, var tikt izmantotas visas sēdvietas.

Kā ziņo portāls, arī strādāšana no mājām vairs nav spēkā. "The Local" vēsta, ka šī prasība bija spēkā no pērnā gada decembra.