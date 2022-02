Izdevniecībā "Neputns" klajā nāk Silvijas Freinbergas grāmata par gleznotāju Otīliju Leščinsku

Mākslinieču sarežģītās un bieži vien varonīgās gaitas laikmeta griežu skarbajos apstākļos aizvadītā gadsimta sākumā joprojām slēpj daudz nezināmā. Starp nesen atklātiem vārdiem atrodama arī gleznotāja Otīlija Leščinska. Grāmatas autore Silvija Freinberga par savu darbu raksta: "Vēlos piedāvāt pusdokumentālu stāstījumu par vienu no pirmajām, patlaban maz zināmām latviešu māksliniecēm - Otīliju Leščinsku, kas savulaik piedalījusies arī 1905.gada revolūcijā un bijusi viena no modernisma mākslas aizsācējām latviešu glezniecībā. Otīlijas Leščinskas dzīves gaita iekļaujas latviešu sabiedriskās dzīves visai sarežģītos gados (1884-1923), kas atspoguļojas arī tekstā, turklāt to pavada traģiska mīlestība mūža garumā (1905.gada kaujinieks Kristaps Salniņš) un neizskaidrojama nāve Somijas upē. Stāstījumā sastopamas arī citas sava laika redzamas personības, izmantotas vēstules un laikabiedru atmiņas."