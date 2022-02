Katrs restorāna īpašnieks zina ‒ restorāns nav tikai gards ēdiens, skaists interjers, “Instagram” vērtas ēdienu bildes un apmierināti klienti. Tā ir arī no ārējā acu uzmetiena slēpta, saspringta operatīvā darbība, kas prasa atbilstību noteiktām normām un standartiem. Viens no šādiem obligātajiem standartiem ir pareiza izmantotās kulinārijas eļļas apsaimniekošana. Uzņēmums “Biomotorai” piedāvā izlietotās eļļas savākšanu, kas restorānam nozīmē noķert divus zaķus uzreiz: pareizi utilizēt pārtikas atkritumus un nopelnīt.

Kā tas strādā?

Kāpēc ir jāsadarbojas ar “Biomotorai”?

“Kalendārā gada beigās mēs katram restorānam izsniedzam sertifikātu, kurā rakstīts, kādu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu apjomu restorāns ir ietaupījis, pateicoties tam, ka nodevis mums izmantoto eļļu. Kopā ar mūsu klientiem mēs nodrošinām izmantotās kulinārijas eļļas nodalīšanu no kopējās atkritumu plūsmas un to otrreizējo izmantošanu biodegvielas ražošanai. Katrā dīzeļdegvielas litrā, ko mēs izmantojam, ir daļa no biodīzeļdegvielas, kas ražota no izmantotās kulinārijas eļļas. Tāpēc mūsu pakalpojums ir ilgtspējīga, atbildīga un efektīva darbība, kā rezultātā gan mēs paši, gan mūsu klienti veic nozīmīgu ieguldījumu ekoloģijā,” skaidro Karanauskas.