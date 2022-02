Februāra laikā ir plānots sagatavot izejas stratēģiju no Covid-19, atgādina premjera pārstāve

Siliņa (JV), atbildot uz deputāta Māra Možvillo (PCL) jautājumu par pašlaik izmantotajiem Covid-19 kvadrātkodiem sertifikātu veidā, sacīja, ka februāra laikā ir plānots sagatavot izejas stratēģiju no Covid-19, un jautājums par sertifikātiem un "zaļajām" un "sarkanajām" zonām ir viens no darbakārtībā esošajiem.

Siliņa tāpat atturējās no spekulācijām par to, kāda konkrēti būs valdības stratēģija izejai no Covid-19 krīzes, paužot, ka pie jautājuma strādā virkne speciālistu. Viņa pauda, ka izejas stratēģiju varētu neveidot viens dokuments, bet gan to kopa.