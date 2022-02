Pagājušā gada beigās Noguldījumu garantiju fondā uzkrāti 166,7 miljoni eiro

"Pieaugumu fondā galvenokārt veido tirgus dalībnieku regulārās iemaksas, kā arī ir atgūtie līdzekļi no likvidējamām bankām," teica Purgaile, piebilstot, ka 2021.gadā fonds 25 miljonus eiro atguva no maksātnespējīgās "PNB bankas" un sešus miljonus eiro no likvidējamās "Latvijas krājbankas".