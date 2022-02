Latvijas Raidorganizāciju asociācija paplašina valdes sastāvu

Par asociācijas valdes priekšsēdētāju ievēlēta līdzšinējā valdes locekle, SIA "All Media Latvia" valdes locekle Ieva Meļķe. Darbu asociācijas valdē turpinās arī AS "Radio SWH" komercdirektors Filips Rubenis un SIA "Vidzemes televīzija" valdes priekšsēdētājs Ingemārs Vekteris, bet no jauna asociācijas valdē iecelts AS "TV Latvija" valdes loceklis Klāvs Kalniņš.