Zuzāns veic savas mākslas kolekcijas inventarizāciju. Sākusies vērienīga izsole

"Zuzeum" telpās šobrīd apskatāma izstāde, kurā ir eksponēti pazīstamu latviešu autoru darbi, kas pārstāv dažādus laika periodus un žanrus, bet kurus vieno tas, ka katrs no tiem ieņem nozīmīgu vietu Latvijas mākslā.

Viens no nozīmīgākajiem darbiem, kas apskatāms un iegādājams izsoles izstādē ir leģendārās "Baltars" porcelāna darbnīcas dekoratīvais šķīvis, kas radīts 1926. gadā pēc Romāna Sutas meta "Ugunsputns".

"Baltars" šķīvji mākslas tirgū nonāk ārkārtīgi reti, jo maz no viņiem ir saglabājušies cauri kara laikam un okupācijas režīmam, lielākā daļa arī atrodas privātās kolekcijās un nav publikai apskatāmi. "Ugunsputns" neparastā kārtā ir saglabājies un līdz pat šim laikam atradās sava orģinālā īpašnieku ģimenē, kura 20. gadsimta 20. gados bija tuvās draudzīgās attiecībās ar Raini un Aspaziju, un šo šķīvi bija saņēmusi no viņiem dāvinājumā. Šķīvja gleznojumā ir attēlots sižets no krievu tautas pasakas "Ugunsputns".