Jaunā popzvaigzne Diona Liepiņa dzied par vilšanos

"Dziesma ir par vilšanos, turpinājuma neredzēšanu un atmiņām, ko vairs nav iespējams salabot. Viss, ko mēs varam darīt, ir saprast, kā to uztvert – ļauties pārdzīvojumiem un sevi sāpināt vai tomēr paskatīties uz to visu vieglāk, aizsargājot sevi.

Nereti mēs tiešām cīnāmies ar to, ko mēs jūtam, kā arī ar psiholoģiskajām rētām no pārdzīvotā, kas reizēm par sevi atgādina, turpinot ceļu. Dziesmā ir daudz šaubu: sajūta, ka esi neredzams, jo darbs, ko ieguldi, tā arī netiek novērtēts, taču, lai vai cik reizēm būtu grūti, rokas nenolaižas, ir vēlme cīnīties, jo jāapzinās, ka cerības neattaisnosies, ja nekas netiks darīts, tādēļ mēģini atkal un atkal," stāsta Diona.

Dziesmai ir ļoti emocijām bagāts, varētu pat teikt, ka dramatisks piedziedājums. Diona skaidro, kāpēc tā: "Mirklī, kad prātu nomāc miljoniem domu, tu jūties kā tukša vieta, un viss, kas ir krāts un saudzēts, vienā mirklī izslīd no rokām un sasitas gluži kā trauki. Tāda sajūta it kā atkal būtu "izsists no sliedēm" – bez iespējām izlabot pagātni un galīga nesaprašana par nākotni, jo tā taču balstās uz tagadni un pagātni, milzīgs domu mākonis, turpinājumā gaužas asaras."