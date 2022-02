Saeima noraida opozīcijas priekšlikumu parlamentam atsākt darbu klātienē

Deputāts vaicāja, vai nav tā, ka attālinātajā formātā daži deputāti "atsēž, klausoties ar vienu ausi", un norādīja, ka precīzi plkst.9 Saeimas sēdi neesot bijis iespējams sākt, jo uz to e-Saeimas sistēmā bija pieteikušies 75 kolēģi. Politiķis vaicāja, vai pārējie tajā brīdī vēl atradās gultā.

Dombrovskis pieļāva, ka Saeima varētu būtu viens no retajiem parlamentiem pasaulē, kurš strādā attālināti. Politiķis uzsvēra, ka Latvijā simtiem tūkstošu cilvēku no rīta ceļas, lai dotos uz darbu un strādātu klātienē, bet Saeimas deputāti sēž mājās, reizē kādi no parlamentāriešiem turpina saņemt transporta kompensācijas. Deputāts arī atzīmēja, ka Igaunijas Augstākā tiesa esot aizliegusi Igaunijas parlamentam strādāt attālināti, ņemot vērā institūcijas darba nozīmību.