Atbalsts energoresursu cenu pieauguma samazināšanai lietotājiem būs automātisks, uzsver EM

Ministrijā norāda, ka stājies spēkā Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums un līdz ar to gan mājsaimniecībām, gan uzņēmējiem un citiem patērētājiem pieejami vairāki atbalsta pasākumi tūlītējai energoresursu cenu pieauguma mazināšanai.

No 1. janvāra līdz 30.aprīlim mājsaimniecībām un juridiskām personām būs pieejami četri atbalsta pasākumi elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes izmaksu mazināšanai.

Elektroenerģijas izmaksu mazināšanai visiem elektroenerģijas galalietotājiem valsts pilnībā segs elektroenerģijas sadales tīkla pakalpojuma izmaksas un obligātās iepirkumu komponentes (OIK) izmaksas, ieskaitot arī attiecīgo pievienotās vērtības nodokļa daļu. Līdz ar to lietotājiem pašiem būs jānorēķinās tikai par elektroenerģijas cenu un pievienotās vērtības nodokli (PVN). Atbalstu visiem lietotājiem automātiski piemēros elektroenerģijas piegādātājs.

Šobrīd SPRK apstiprina aptuveni 240 komersantu (skaits ir mainīgs) siltumenerģijas tarifus, un tas veido apmēram 93% no kopējā siltumapgādes tirgus apjoma Latvijā.

Šis atbalsts būs pieejams arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekam vai apsaimniekotājam, kas dabasgāzi nodod tālāk izmantošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām, vai arī dabasgāzi izmanto siltuma ražošanai, un siltums tiek nodots šīm mājsaimniecībām. Ekonomikas ministrija norāda, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem un apsaimniekotājiem ir pienākums maksas samazinājumu piemērot norēķinos ar daudzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām, piesakoties pie dabasgāzes tirgotāja maksas samazinājuma saņemšanai ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša pēdējam datumam, no kura sākot piemērojams maksas samazinājums, iesniedzot apliecinājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām un viņu patēriņu.

Valsts atbalsts paredz, ka maksas samazinājuma apmērs par vienu kWh ir atkarīgs no dabasgāzes patēriņa. Ja dabasgāzes patēriņš gazificētajā objektā mēnesī ir no 221 kWh līdz 5269 kWh jeb no 21 kubikmetra līdz 500 kubikmetriem, valsts segs 0,03045 eiro par vienu kWh bez PVN. Savukārt, ja dabasgāzes patēriņš gazificētajā objektā mēnesī ir virs 5269 kWh jeb 500 kubikmetriem, valsts segs 0,02279 eiro par vienu kWh bez PVN.