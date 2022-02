Vai atminaties dziesmas "Blue Venom", "Save Me", "Sun Up, Sun Down" un "Winter Love", kuras izpildīja Latvijas un ASV kopražojuma grupa "Astra The 22’s"? Pēc piedzīvotās grupas krīzes un sastāva maiņas grupa ir atgriezusies ar jaunu grupas līderes Kerijas Kalējas dziesmu "Gaslight".