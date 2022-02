Šis ir slepkavību mēnesis — cauri laikmetiem un pa visu pasauli. Neatkarīgi no tā, cik veiksmīgs ir periods vai patīkami laikapstākļi, neviena vieta nekad nav bijusi bez slepkavībām, un mēs izmeklējam dažas no šokējošākajām un baisākajām slepkavībām, kuras pastrādājuši brutālākie un nožēlojamākie cilvēki.

Jaunums! “Neatrisināto lietu vēsture”

Merilina Monro: ikonas noslēpumainā nāve

“Slepkavīgā vēsture” – pilsētas un to tumšākie noslēpumi

Vai šeit nav pirkstu nospiedumi? Neizdodas atrast DNS pēdas? Psiholoģiskā profilēšana vēl nav izdomāta? Neuztraucieties, “Slepkavīgā vēsture” mūs aizved atpakaļ laikā izmeklēt dažus no vēstures šokējošākajiem noziegumiem, stāstot, kā izmeklētāji tos atrisināja. „Slepkavnieciskā vēsture“ izzina sešus brutālus noziegumus. Katra sērija ļauj iepazīties ar laiku un vietu, kurā noziegumi pastrādāti. Šīs šausmas ietekmējušas visus cilvēces aspektus no varas koridoriem līdz grēkiem ielās. Tāpat tie parāda tā brīža cilvēku kaislības un rūpes, un katrs stāsts piedāvā skatītājiem iepazīties ar pilsētu un tās iedzīvotājiem. No 11. februāra, darba dienās, pulksten 22.00.

Jaunums! „Noziegumi pēckara Vācijā“

No 1945. gada līdz 1949. gadam pēckara sagrautajā Vācijā tika izdarīti šausminoši noziegumi. Vadošie eksperti un kriminālizmeklētāji apskata dažas no slavenākajām pēckara laika lietām un šī laika apšaubāmos tiesas procesus Rietumvācijā un Austrumvācijā. Pētot šo sarežģīto periodu no jauna skatpunkta, seriāls vieš intriģējošu un šokējošu skatu uz dzīvi kara izpostītajā sabiedrībā, kur pašsaglabāšanās bija svarīgāka par morālām un ētiskām vērtībām. Vēsturiski dokumentu, arhīva materiāli, intervijas un liecinieki, jauni videomateriāli no noziegumu vietām un notikumu reproducēšana veido pārliecinošu un emocionālu seriālu. Divus vakarus no 15. februāra plkst. 22.00.