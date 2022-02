Semjonovs: Atsakoties no maksas rezidentūras sistēmas, reģionu slimnīcās vēl akūtāk trūks speciālistu

Pašlaik Daugavpils slimnīcā strādā 11 maksas rezidenti. Ja nebūtu maksas rezidentu iespējas, tad viņiem būtu vien divi rezidenti no valsts budžeta, kas ir galēji nepietiekami. Semjonovs atzinīgi novērtēja to, ka no šā gada valsts budžetā ir rasts finansējums darba algām arī maksas rezidentiem, taču tas nebūt nenozīmē to, ka no valsts budžeta pietiks finansējuma pilnīgi visiem rezidentiem, tādēļ VM sadarbībā ar slimnīcām ir jāmeklē risinājums kā saglabāt maksas rezidentūru vai esošajam modelim līdzvērtīgu piedāvājumu, kas nodrošinātu veselības aprūpes iestādes ar jauniem speciālistiem.