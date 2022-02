Saeimas sēdes norit attālināti, bet deputātu transporta kompensācijās aiziet tūkstošiem eiro. Kāpēc?

Savukārt transporta kompensācijas izmaksā pēc kilometru skaita no Rīgas. Proti, ja deputāts dzīvo Rīgā vai līdz 19 km ap Rīgu, viņam ir tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet nepārsniedzot atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam noteikto vidējās darba samaksas apmēru, kuram piemērots koeficients 0,15. Bet, ja deputāts dzīvo, piemēram, no 130 līdz 159 km no Rīgas, viņš ir tiesīgs saņemt tieši tādu pašu kompensāciju, nepārsniedzot noteikti vidējās algas samaksas apmēru, kuram piemērots koeficients 0,83. Tātad – jo tālāk no Rīgas, jo lielāks koeficients.