Igaunijas Zinātniskā padome neatbalsta koronavīrusa ierobežojumu atvieglošanu

Zinātniskās padomes vadītājs un Tartu Universitātes Šūnu bioloģijas katedras profesors Toivo Maimets žurnālistiem sacīja, ka ir daudz iemeslu, kāpēc šobrīd nav prātīgi atvieglot ierobežojumus, taču galvenais no tiem ir slogs slimnīcām.

“Drīz būs divi gadi, kopš mūsu ārsti strādā ārkārtas situācijā, un viņi to nevar izturēt. Arī ārsti ir cilvēki un arī viņi slimo, tāpēc slimnīcas ir vietas, par kurām ir jārūpējas,” sacīja Maimets.

“Piemēram, ja mums būtu ideāla, ļoti labi organizēta un ļoti resursietilpīga medicīnas sistēma, mēs tiešām varētu fantazēt par to, ka atsakāmies no mēģinājumiem kontrolēt šo koronavīrusa vilni. Ja līdz pavasarim visiem, arī antivakseriem, būtu antivielas, tad vismaz vasarā būtu labi, bet diemžēl mēs to nevaram garantēt,” sacīja Maimets.