6 padomi, kā nekļūt atkarīgam no mīļotā cilvēka

Jūs domājat, ka, ja turat vīrieti stingrā pavadā, pastāv mazāka ir iespēja, ka jūs viņu pazaudēsiet. Patiesībā ir tieši pretēji. Uzticība ir veselīgu attiecību pamatā. Dienas laikā neprasiet no viņa ziņas par to, kur viņš ir, ar ko kopā, ko ēdis - visu pārrunājiet vakarā mājās. Palieciet ārpus viņa sociālā tīkla, ļaujiet viņam uzturēt kontaktus ar savu bijušo, ja nepieciešams, varbūt viņiem joprojām ir kopīgas lietas, nesaistītas ar faktu, ka kādreiz viņi bijuši kopā.

Ticiet, ka viņš jūs mīl un vēlas būt kopā ar jums. Jo vairāk jūs viņam uzticaties, jo mazāk jūs uztraucaties. Ja jūs agrāk attiecībās esat piekrāpta un uzticēšanās tēma jums patiešām ir problemātiska, apspriediet to ar viņu. Tātad jūs pati sapratīsiet problēmu cēloni, un ko jūs varat darīt lietas labā. Vīrietim vajadzētu saprast, kāpēc jūs uzvedaties šādi, kāpēc jums ir grūti viņam uzticēties.

4. Atcerieties: jūsu pašnovērtējums nav atkarīgs no jūsu vīrieša.

Ja jums ir zems pašnovērtējums, jūs uzskatāt sevi par bezvērtīgu un baidāties zaudēt to, kas, jūsuprāt, ir vienīgais vīrietis, kurš jebkad varētu jūs mīlēt, ja jūs domājat, ka bez attiecībām jūs vispār nebūsiet nekas, to uzreiz vajag mainīt! Izveidojiet savu personību: caur darbu, mīļajiem, hobijiem. Esiet indivīds neatkarīgi no tā, vai esat kopā ar kādu vai viens pats.