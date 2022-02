Jelgava palielina līdzfinansējumu auklēm un privātajiem bērnudārziem

No 220 uz 237 eiro palielināts pašvaldības līdzfinansējumu par bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam privātajos bērnudārzos. Savukārt no 150 uz 162 eiro palielināts pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem jeb auklēm.