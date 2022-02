Valtam Pūcem veltītu viesistabas koncertu sēriju uzsāk "Prāta vētra"

Ikmēneša viesistabas videokoncertos dažādi mākslinieki izpildīs gan Valta Pūces labākās dziesmas, gan savus oriģināldarbus. Sērijas "Tuvplāni" pirmajā koncertā uzstājās grupa "Prāta vētra", izpildot Valta Pūces skaņdarbus: "Cik ikdienīgs šis ceļš" no grupas "Marana" repertuāra un "Ardievu, meitenes" no Dailes teātra muzikālās izrādes "Šveiks", kā arī savas dziesmas: "Īssavienojums" un "Puse no sirds".