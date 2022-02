Vai Amerikam taisnība par 50 tūkstošiem smago auto Kanādas protestos?

Vai tiešām piedalījās vairāk nekā 50 tūkstoši smago auto? Kanādas un citu valstu mediji norāda, ka šādu skaitli nosaukuši tikai paši akcijas organizētāji ( šeit ). Policija un žurnālisti, kas atspoguļo notikušo, runājuši par daudz mazāku skaitu – vairākiem simtiem vai, iespējams, dažiem tūkstošiem auto. Kopējo skaitu esot grūti aprēķināt, jo automašīnas braukušas pa dažādiem ceļiem, daļa pievienojusies tikai epizodiski. Piemēram, medijs Ottawa Citizen rakstīja, ka pilsētas policija gatavojusies, ka turp dosies no 1000 līdz 2000 auto. Savukārt Kingstonas pilsētas policija 28.janvārī ziņoja, ka Otavai tuvosies ap 300 automašīnu kolonna. Faktu pārbaudītāji no Politifact 27.janvārī sazvanījuši Toronto policiju ( šeit ), jo ziņots, ka tā sauktais brīvības konvojs devies tai cauri. Policijas pārstāvis smējies par nosauktajiem 50 tūkstošiem auto, bet norādījis, ka īsto skaitu neviens nezinot.

Re:Check jautāja Amerika palīgam Marekam Gailītim, no kurienes ziņas par “vairāk nekā 50 000 kravas mašīnām”. Viņš sacīja, ka tas ņemts no Kanādas medijiem, taču neprecizēja, no kuriem. Gailītis sarunas laikā atzina, ka tas varot būt akcijas rīkotāju nosauktais skaits. Vai Amerika paustais radio reklāmā ir aicinājums piedalīties šādā akcijā? Gailītis norāda, ka tā nav reklāma, jo netiekot aicināts par nevienu balsot. Tas esot informatīvs paziņojums, kas tiek apmaksāts no Amerika pārstāvētās politiskās grupas un kurā deputāts izsakot savu viedokli, ka “Latvijas valdības rīcība var novest pie ļoti bīstamām sekām” un ka “Latvijā var izvērsties līdzīgi protesti”.