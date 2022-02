Nav pazīmju, ka Krievija plānotu uzbrukt Baltijas valstīm, norāda NATO amatpersona

Kā viņš sacījis preses konferencē, no militārā viedokļa šo Krievijas spēku savilkšanu būtu jāuzlūko kā "iespēju kombināciju".

"Ja skatāmies uz Krievijas spēku izvietojumu Baltkrievijā, tad jā - ir jāvērtē no militārā viedokļa, vai Baltijas valstis, īpaši Lietuva, šobrīd ir apdraudētas. Bet, protams, ir jāizvērtē, vai ir tāds nodoms, vai ir kādas pazīmes, ka Krievija vai Baltkrievija grasās darīt kaut ko sliktu," žurnālistiem sacījis Bauers.

Kā norādījis admirālis, NATO Militārajai komitejai nākamnedēļ, domājams, tiks dots rīkojums "izvērtēt [spēku] izvietojumu pie alianses robežām". Pēc viņa teiktā, šis vērtējums būs atkarīgs no turpmākās Krievijas un Baltkrievijas rīcības. Tam sekos militāras rekomendācijas attiecībā uz to, kur un kādā skaitā izvietojami karavīri un kādus militāros risinājumus izvēlēties, un atkarībā no tā aliansē tiks lemts par pašreizējā spēku izvietojuma maiņu. Viņš arī piebildis, ka alianses lēmums neizslēgtu un neatceltu iespējamās divpusējās vienošanās.