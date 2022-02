Siguldā jau no 4. februāra apmeklētājiem ir iespēja izbaudīt vienu no spilgtākajiem gaismas festivāliem Ziemeļeiropā – zīda laternu šovu "Brīnumzemē". Katram ir iespēja satikt tēlus ne tikai no Luisa Kerola pasaulslavenās pasakas – trusi, Češīras kaķi, milzīgas, kvēlojošas sēnes, maģisku ziedu mežu, bet arī daudzas citas pasakainas radības un būtnes.