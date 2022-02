Būtisku Covid-19 ierobežojumu atcelšana un atvieglojumi skolām jau nākamnedēļ– par ko lēma koalīcija

Kariņš preses konferencē minēja vairākus tematus, kuri tika diskutēti Sadarbības sanāksmes sēdē - tika pārrunāts drošības jautājums, Nacionālās akustiskās koncertzāles būvniecība Rīgā, kā arī Covid-19 aktuālie jautājumi. "Eiropas Savienība un NATO turas kopā," uzteica Kariņš. "Mēs sniedzam palīdzību Ukrainai, visas trīs Baltijas valstis to dara un plāno turpināt." Viņš informēja, ka rietumu līderi tiekas ar Krievijas pārstāvjiem. Savukārt pirms sarunām ar Krieviju, ar partneriem tiek saskaņoti viedokļi. Viņš arī žurnālistiem vēlreiz atgādināja, ka pagājušajā nedēļā notika tikšanās ar Igaunijas un Lietuvas valdību vadītājiem, bet nedēļas nogalē viņš sazvanījies ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu pirms Makrona gaidāmās vizītes Maskavā un Kijevā. Tāpat viņš žurnālistus informēja arī par Nacionālās akustiskās koncertzāles jautājumu, kas tika pārrunāts sanāksmes sēdē. Kā pastāstīja premjers, koalīcija uzklausījusi kultūras ministra Naura Puntuļa (NA) sniegto informāciju par Nacionālo akustisko koncertzāli, kuru iecerēts izveidot Rīgas Kongresu namā. Sadarbības sanāksmes sēdē viņi vienojās, ka atbalsta koncertzāles izveidi Kongresu namā.

"No 1. marta mēs plānojam būtiskus atvieglojumus, jo mēs plānojam, ka omikrona virkne līdz tam būtu lūzusi," pauda Kariņš. "Uz 15. februāri mēs būsim gatavi apstiprināt izeju no Covid-19 ierobežojumiem."

Kā vēlreiz žurnālistiem uzsvēra premjers - koalīcija Sadarbības sanāksmes sēdē vienojās par to, ka no 1. marta plānoti būtiski atvieglojumi Covid-19 regulējumā.

Pavļuts: no nākamās nedēļas varētu mīkstināt ierobežojumus skolās Pavļuts arī pieskārās jautājumam par koncertzāli Rīgā. "Man prieks, ka pēc 20 gadiem mums beidzot ir lēmums par šo novietni," pauda veselības ministrs.

Savukārt, runājot par Covid-19 aktuālo situāciju un ierobežojumu atcelšanu, viņš neslēpa - koalīcijas sanāksmē par šiem tematiem bijušas garas un plašas diskusijas. "Koalīcijā mēs gari diskutējām par esošo Covid-19 situāciju un to, kā rīkoties tālāk," neslēpa Pavļuts. Viņš arī atgādināja, ka pirmdien, 7. februārī, viņš tikās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, kur pārrunāja aktuālos jautājumus par Covid-19.



"Skolās, visticamāk, omikrona pīķis ir pārvarēts, bet to mēs neredzam pārējā sabiedrībā," atzina ministrs. Kā pieļāva ministrs, sabiedrībā kopumā omikrona izplatības viļņa augstākais punkts vēl tikai varētu būt priekšā. Par to, kā skaidroja veselības ministrs, liecina vairākas pazīmes, piemēram, ģimenes ārstu noslodze, lēnām pieaugošais hospitalizēto pacientu skaits slimnīcās un citas pazīmes.