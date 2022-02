AT noraida pieteikumu par lielāka atbalsta piešķiršanu Kalvīša sievas uzņēmumam

AT negrozīja Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts SIA "Cirīšu HES" pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par pieteicējas hidroelektrostacijā piemērojamo cenas diferencēšanas koeficientu par noteiktu laikposmu, aģentūru LETA informēja tiesā.

AT spriedumā norādījusi, ka no vienas puses, varot saprast uzņēmēja loģiskos apsvērumus, proti, ja reiz uz konkrētās elektrostacijas datiem balstītie aprēķini vēlāk ļāva secināt, ka saimnieciskās darbības rādītāji pieļauj lielāka apjoma atbalsta piešķiršanu, tad atbalsts nebūtu bijis pārmērīgs jau no paša sākuma, kad stājās spēkā pārkompensācijas novēršanas mehānisms.