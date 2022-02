ZVA: Viens letāls gadījums pēc vakcinēšanās pret Covid-19 "ticami saistāms" ar vakcīnu

Vērtējot šo gadījumu, ZVA izvērtējusi visu pieejamo informāciju, ietverot personas slimības vēstures datus, informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, no ģimenes ārsta, no Nacionālā veselības dienesta par lietotām zālēm un veiktiem izmeklējumiem, tiesu medicīniskās ekspertīzes slēdzienu, t.sk. tiesu histoloģiskās izpētes datus, un klīniskā eksperta - hematologa viedokli. ZVA vērtēšanu veikusi, balstoties uz zinātniskām metodēm un prasībām, kas ir vienādas visā Eiropas Savienībā (ES), atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas (PVO) izstrādātiem zāļu drošuma uzraudzības standartizētiem kritērijiem.