Sesavas pagastā pirmdien degusi divstāvu daudzdzīvokļu māja

Vakar plkst.15.48 VUGD saņēma izsaukumu uz Jelgavas novada Sesavas pagastu, kur divstāvu daudzdzīvokļu mājā ar atklātu liesmu dega otrais stāvs, jumts un starpstāvu pārsegums 230 kvdrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies trīs cilvēki. Plkst.22.09 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza. Dūmu detektori ēkā netika konstatēti.

Vakar 15 gadījumos tika novākti nolūzuši koki no ceļu braucamās daļas, Zemitāna ielā Rīgā savākta no bojātas kravas automašīnas bākas izlijusi degviela, bet Liepājā no jūras tika izvilkta gaisa spiediena tvertne un nodota Valsts policijas darbiniekiem.