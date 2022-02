Kā pielāgoties sniegotam ceļam un padarīt braukšanu ar auto drošu un komfortablu arī ziemā

"Lielākā daļa automašīnu, kas izlaistas pēdējos 15 gados, ir aprīkotas ar dažādām automatizētām sistēmām. Pārsvarā tās kalpo vai nu drošībai, vai komfortam. Taču būtu jāizvairās dažas no tām lietot ziemas periodā. Viena no šādām sistēmām ir kruīza kontrole - bīstamas situācijas gadījumā mašīna turpinās braukt ar iestatīto ātrumu, pat ja sāks slīdēt. Savukārt sānslīdes gadījumā kruīza kontrole spēkratu var padarīt nekontrolējamu," skaidro Gjensidige Latvija Transportlīdzekļu atlīdzības grupas vadītājs Andris Balodis.

Gadījumā, ja auto ir iestrēdzis, ir jāņem vērā, ka vienkārša gāzes pedāļa spiešana nepalīdzēs tikt galā ar situāciju, bet tieši otrādi, mašīnas riepas izraks vēl dziļāku bedri un izkļūšana būs grūtāka. Iestrēgšanas situācijā var palīdzēt mašīnas salona paklājiņi, it īpaši, ja tie ir no auduma. Tos pieliekot pie riepām, veidosies labāka saķere, un tas var palīdzēt tik laukā no bedres. Labs palīgs var būt arī lāpsta - ar to būs iespējams nedaudz izlīdzināt segumu un "izrakt" sniegā iegrimušās automašīnas riepas. Ja mašīna ir iestrēgusi un šoferim pašam ar šo situāciju jātiek galā, tad