Kiwie izlaiž NFT ielu mākslas kolekciju, kas radīta Bali

Šīs kolekcijas katrs NFT sastāvēs no 3 fāzēm. Sākotnēji kā Kiwie ola, no kuras izšķilsies mazais briesmonis, 24 stundas pēc izsoles beigām. Turot un nepārdodot šo NFT vismaz 30 dienas, veicinās tā tālāko attīstību uz pēdējo fāzi, kas būs jau pieaudzis Kiwie. Neviens no izsoles dalībniekiem nezinās, kāda veida Kiwie iznāks no olas. Visas 3 fāzes ir reāli krāsojumi, kas nozīmē to, ka katrs NFT ir uzkrāsots trīs reizes. Viens no izsoles darbiem ir "laimīgā ola" - izsoles dalībnieks, kurš nejauši izvēlēsies tieši šo olu, saņems savu samaksāto ETH atpakaļ un varēs paturēt pašu NFT, citiem vārdiem - NFT tiks iegādāts bez maksas, sedzot tikai transakcijas izmaksas. Piedaloties izsolē un iegādājoties kādu no NFT darbiem, kolekcionārs iegūst tiesības uz tā fizisko veidolu vietā, kur tas atrodas, kā arī metāla kartīti, uz kuras attēlots konkrēti iegādātais "Fat Monster" tēls kopā ar darba koordinātām.